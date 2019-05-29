Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи Бутиной

Москва, 29 мая. Фонд защиты национальных ценностей запустил эстафету помощи россиянке Марии Бутиной, которая отбывает наказание в США.

На официальном сайте фонда опубликовано обращение к политикам и общественным деятелям, которые «давали обещания, что будут помогать нашей соотечественнице».

Напомним, ранее Мария Бутина записала видеообращение. Россиянка рассказала, что ей необходима помощь для оплаты адвокатов, чтобы подать апелляцию на приговор. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал не оставить в беде гражданку РФ. Однако, по нашей информации, так ничего и не сделал.

Фонд защиты национальных ценностей призвал всех, кто небезразличен к судьбе россиянке, также помочь ей со сбором денег.

Ранее сообщалось, что фонд перечислил первый транш в размере пяти миллионов рублей для оказания помощи Бутиной.