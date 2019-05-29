Бельгия выдала России боевика, воевавшего за ИГ в Сирии

Москва, 29 мая. Бельгия передала РФ россиянина, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ1. Иммампаши Ахмадов находился в международном розыске, уточняется в комментарии Федеральной службы безопасности России.

«ФСБ совместно с Генеральной прокуратурой, НЦБ Интерпола, ФСИН организована экстрадиция из Королевства Бельгия находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича», — сообщили в ФСБ.

Известно, что в 2014 году Ахмадов транзитом через Турцию отправился в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГ. Гражданин РФ участвовал в боевых действиях на стороне боевиков, из САР террорист перебрался в Европу.

В июне 2018 года Ахмадов был задержан в Бельгии. Москва передала Брюсселю документы, проясняющие обстоятельства возбужденного против боевика уголовного дела, после чего власти Бельгии согласились на экстрадицию Ахмадова. В настоящее время воевавший на стороне террористов ИГ россиянин помещен в СИЗО.

1 Организация запрещена на территории РФ.