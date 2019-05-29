Крид рассказал о сложных отношениях с «меркантильной» Нюшей

Москва, 29 мая. Российский певец Егор Крид рассказал о своих отношениях и расставании с исполнительницей Нюшей. Артист дал интервью журналисту Юрию Дудю. Ролик размещен в YouTube.

По словам музыканта, роман между ним и Нюшей продолжался три года, но с певицей ему было некомфортно. Крид уточнил, что в то время только начинал карьеру, из-за этого деньги были не всегда. В пример Крид привел случай, когда пошел с девушкой в ресторан. Она упрекнула своего избранника в том, что тот не может заплатить за ужин.

Крид объяснил, почему расстался с «меркантильной» Нюшей. По словам Крида, на все накопленные средства, он покупал Нюше подарки, а потом «уходил в ноль». Семья певицы, как уточнил исполнитель, относилась к нему без особого тепла, так как считала небогатым. При этом Крид признался, что до сих пор общается с матерью Нюши и поддерживает с ней хорошие отношения. Он добавил, что тяжело пережил расставание с певицей, так как был «влюблен по-настоящему». Крид рассказал, что композиция «Берегу» — это история о том, как ему «вставили нож в сердце».

После расставания Егор Крид исполнил песню артистки «Только», добавив в нее куплет собственного сочинения, в котором он рассказал о причинах их расставания. Нюша долгое время никак не комментировала разрыв с бывшим парнем. При этом в одном из интервью она заявила, что Крид нарушил авторские права, изменив слова и смысл ее композиции. Нюша подтвердила, что у них с Кридом действительно был роман, и певец мечтал о детях. Однако на тот момент Криду было всего 19 лет, и его планы девушка не воспринимала всерьез.

Ранее сообщалось, что певица Нюша эротично станцевала тверк ради благотворительности. На странице звезды в Instagram было опубликовано видео с пикантным танцем. Так, Нюша поддержала акцию «Танцуй добро». На кадрах видно, что певица пытается повторить некоторые элементы тверка и передает эстафету своим коллегам — певице Алсу и шоумену Тимуру Батрутдинову.

Нюша также пригласила всех своих поклонников на Кремлевскую набережную в Казани, где 12 июня 2017 года прошел благотворительный концерт. Все средства, собранные на мероприятии, пошли на нужды людей.

В разное время в акции «Танцуй добро» принимали участие и другие звезды, среди них были Станислав Ярушин и Тимур Родригес.