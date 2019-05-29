Зеленский надеется, что ВСУ будут участвовать только в миротворческих операциях

Москва, 29 мая. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что наступит день, когда украинские военные будут участвовать только в миротворческих миссиях. Об этом говорится в поздравлении с Международным днем миротворца, которое Зеленский опубликовал в среду на своей странице в Facebook.

«Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — написал он.

Зеленский добавил, что Украина всегда стремилась к миру и безопасности не только для своего народа, но и для населения других государств.

В настоящее время на Украине продолжается гражданская война. Ситуация в Донбассе обострилась в 2014 году, когда Луганская и Донецкая народные республики объявили о своей независимости.

В целях урегулирования конфликта были подписаны минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня, однако пока перестрелки между сторонами продолжаются.

Вступая в должность президента Украины, Владимир Зеленский заявил, что «готов на все» ради мира в Донбассе. Он подчеркнул, что это главная задача, которую он ставит перед собой на посту главы государства. На этой неделе Зеленский совершил свою первую официальную поездку в Донбасс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новые власти Украины примут реальные шаги по урегулированию ситуации в Донбассе и сдвинут ее с мертвой точки.