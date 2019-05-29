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Фонд защиты национальных ценностей перечислил первый транш для помощи Бутиной

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Фонд защиты национальных ценностей перечислил первый транш для оказания помощи Бутиной

Москва, 29 мая. Фонд защиты национальных ценностей перечислил первый транш в размере пяти миллионов рублей для оказания помощи россиянке Марии Бутиной, которая отбывает наказание в американской тюрьме.

В общей сложности необходимо 43 миллиона рублей. Первый транш позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания Бутиной в тюрьме. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда защиты национальных ценностей.

Отмечается, что 4 июня в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет большая пресс-конференция, в которой примет участие отец арестованной в США россиянки Валерий Бутин. Представители СМИ смогут задать интересующие вопросы.

«Русские на войне своих не бросают… в том числе и на информационной!» — подчеркивается в сообщении.

Напомним, суд США признал россиянку Марию Бутину виновной в якобы «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. По версии американских спецслужб, россиянка не зарегистрировалась в качестве иноагента при министерстве юстиции Соединенных Штатов. Российская сторона неоднократно заявляла, что все обвинения в адрес Бутиной являются сфабрикованными.

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Автор: Сергей Петров
Источник: Фонд защиты национальных ценностей
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