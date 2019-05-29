Таллин, 29 мая. Государственный контроль Эстонии считает, что обустроить границу с Россией можно дешевле, чем за 320 миллионов евро. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Госконтроль Эстонии пожаловался на дороговизну обустройства границы с Россией. Ранее правительство Эстонии предусмотрело на эти цели 320 миллионов евро, но в Таллине предложили проанализировать варианты снижения стоимости работ. Как говорится в сообщении пресс-службы, решение о строительстве границы между Эстонией и Россией было принято кабинетом министров на безальтернативной основе​​​. Эксперты министерства считают, что снижение стоимости работ можно оценить, не останавливая процесс обустройства границы.

Решение по строительству восточной границы было принято Эстонией в 2015 году. В августе 2018 года правительство Эстонии утвердило смету строительства границы с Россией до 2026 года. Таллин готов потратить 190 млн евро, при этом не исключается, что траты возрастут, сообщила пресс-служба кабмина. По задумке МВД Эстонии, обустройство границы с РФ должно было закончиться в 2019 году и обойтись в 79 миллионов евро. Однако в начале года выяснилось, что затраты возросли до 190 миллионов евро.

Глава МВД Андрес Анвельт рассказал, что «неправильно говорить» о подорожании проекта: его стоимость «составляла около 190 миллионов евро, и такой она и осталась». Работы планируется завершить в 2026 году. В ведомстве отметили, что правительство Эстонии учитывает и предполагаемый рост цен на строительные работы, что, как предполагается, может повысить стоимость строительства границы до 320 миллионов евро.

В феврале 2019 года стало известно, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии планирует установить на границе с Россией три радарные башни с камерами видеонаблюдения.

Представитель ведомства Эгерт Беличев отметил, что новое оборудование будет установлено на границе с Россией в районе реки Нарва. По его словам, радарные башни и камеры видеонаблюдения позволят обеспечить безопасность в пограничном районе.

Он также добавил, что современные системы наблюдения позволят пограничникам своевременно реагировать на какие-либо незаконные действия. Кроме того, в будущем подобные системы наблюдения будут установлены вдоль всей реки.