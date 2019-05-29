Путин и Лукашенко обменялись парой фраз перед заседанием ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обменялись парой фраз перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета, открытие которого проходит в столице Казахстана.

Лидеры стран — участниц ВЕЭС перед стартом заседания сделали совместное фото. Перед началом церемонии фотографирования главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко немного пообщались. Также к ним присоединился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Во время церемонии лидер России занял место между своими коллегами из Казахстана и Киргизии, а глава Белоруссии был вторым после президента Армении.

Ранее сообщалось, что Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Об этом пишет «Взгляд».