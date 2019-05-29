Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин и Лукашенко обменялись парой фраз перед заседанием ЕАЭС

48
0 Оставить комментарий

Путин и Лукашенко обменялись парой фраз перед заседанием ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая. Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обменялись парой фраз перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета, открытие которого проходит в столице Казахстана.

Лидеры стран — участниц ВЕЭС перед стартом заседания сделали совместное фото. Перед началом церемонии фотографирования главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко немного пообщались. Также к ним присоединился первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Во время церемонии лидер России занял место между своими коллегами из Казахстана и Киргизии, а глава Белоруссии был вторым после президента Армении. 

Ранее сообщалось, что Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Об этом пишет «Взгляд».

infox - new
Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров