Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест

Киев, 29 мая. Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.

Об этом сам руководитель портала РИА Новости Украина написал в письме, напомнив о доводах Службы безопасности Украины, которые и стали основанием для ареста Вышинского.

В день ареста – 15 мая прошлого года журналист разместил на портале РИА Новости Украина статью «Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии». По мнению украинских силовиков, публикация «была размещена в интересах России».

«СБУ утверждает, что поймало меня «на горячем», в момент размещения на сайте «подрывной статьи». Я, «как рука Москвы», при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью», — рассуждает Вышинский.

Журналист напомнил, что он был арестован без решения суда, после чего сотрудники Службы безопасности Украины также, без каких-либо предъявленных документов, провели обыск на его квартире.

Кроме того, Вышинский в письме привел данные экспертизы публикации «Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии», которую провел украинский НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

Оказалось, что согласно выводам эксперта, ничего крамольного, противоправного «в статье не содержится». Также в публикации не содержится «признаков антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов».

«Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно», — резюмировал руководитель портала РИА Новости Украина.

Напомним, что Вышинского на Украине обвиняют в государственной измене и нелегальном обороте оружия. В последний раз Подольский районный суд продлил арест журналисту до 22 июля.