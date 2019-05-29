Навальный попал под шквал критики подписчиков после расследования о тайном отпуске в Италии

Ранее Федеральному агентству новостей удалось выяснить, как на самом деле отдыхает одиозный российский блогер Алексей Навальный, на публику выступающий за скромность и умеренность во всем. Так, в середине мая он посетил итальянский город Сорренто, где снял для себя виллу за 30 тысяч евро, а также прославился среди местных жителей как «богатый и щедрый русский».

Элитный отдых скромного «антикоррупционера»

Как выяснили журналисты ФАН, отдыхает Навальный с семьей вовсе не на собственные сбережения, отложенные со скромной зарплаты главы так называемого «Фонда борьбы с коррупций» (ФБК). Удивительным образом заграничные поездки блогера совпадают со снятием средств с биткоин-кошелька, на который поступают финансы от его «жертвователей». Из полученных 160 биткоинов 100 блогер потратил исключительно на свой отдых, а это почти 50 миллионов рублей.

Журналисты ФАН провели расследование поездки блогера в Сорренто, им удалось выяснить, что в период своего итальянского вояжа Навальный снял сперва 10 мая два биткоина, а спустя неделю еще три — это почти три миллиона рублей. Перед отпуском, 7 мая, со счета в неизвестном направлении ушло еще 1,2 миллиона рублей.





Аналогичные операции на счетах ФБК проводились и во время других заграничных поездок. Во время новогодних праздников с биткоин-кошелька сняли сумму, равную 4,3 миллионам рублей, в это время Навальный с семьей находился в Таиланде. За день до поездки блогера в Египет со счета исчезло 1,3 миллиона рублей.

Народный гнев

Сложившейся ситуацией возмутились сами сторонники Навального, на деньги которых он с семьей и отдыхает на элитных курортах. Подписчики блогера уверены, что он их нагло обманул — обещал бороться с коррупцией, а сам все полученные деньги тратит на дорогие вещи, элитное жилье в Москве и увеселительные поездки за границу.





Как видно, простые люди не в восторге от нецелевого расходования бюджета ФБК. Они не понимают, как отдых на элитных курортах помогает Навальному бороться с коррупцией.

Особенно возмутил заграничный отдых блогера тех, кто не просто интересовался его деятельностью, но поддался на призывы и перевел свои деньги на счета ФБК. Навальный уверял, что пустит эти деньги на антикоррупционную деятельность, а сам использовал их для личных увеселений, налицо факт мошенничества.





Поездка Навального в Сорренто стала последней каплей, терпение сторонников блогера уже на исходе. С каждым разом его путешествия обходятся все дороже, речь идет уже о миллионах рублей, спускаемых менее чем за неделю. Такие траты уже не объяснить ни юридической практикой, ни бизнесом в ЕСПЧ.

Истинные спонсоры Навального

Навальный не любит разглашать как цели своих расходов, так и источники доходов. В минувшую пятницу, 24 мая, телеканал НТВ показал вторую часть своего журналистского расследования «Господин Навральный». Особое внимание было уделено финансовым схемам, через которые наполняются многочисленные электронные кошельки скандального блогера.

Как оказалось, сотни миллионов рублей на счетах ФБК появились отнюдь не с пожертвований от простых россиян. Основным источником финансирования Навального оказались миллионеры, олигархи и даже западные спецслужбы, которые заказывают блогеру фейковые расследования на заранее оговоренные темы. В финансовых схемах оказались замешаны миллионеры Дмитрий и Борис Зимины, Евгений Чичваркин, фонды Сороса и Макартуров, беглый олигарх Михаил Ходорковский и многие другие.

Однако эти люди продолжают спонсировать Навального, их его траты не смущают. Это говорит лишь о том, что блогер исправно выполняет свои задачи — организует информационные атаки против неугодных заказчикам россиян. Обманутыми оказались только подписчики Навального, которые и являются основными потребителями его фейков.