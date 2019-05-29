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Экономика

Санкции США против Huawei нанесли ущерб тысячам американских компаний

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Санкции США против Huawei нанесли ущерб тысячам американских компаний

Москва, 29 мая. Введенные США против компании Huawei санкции нанесли ущерб более 1,2 тысячи американских компаний. Об этом сообщил в среду главный специалист по правовым вопросам компании-производителя Сун Люпин.

Он напомнил, что около двух недель назад американское правительство внесло Huawei в черный список. По словам Люпина, от таких действий США уже пострадали клиенты компании более чем в 170 странах.

«Кроме того, включение Huawei в обозначенный список принесло прямые убытки более 1,2 тысячи американским компаниям, которые имеют деловые связи с Huawei, а также оказало влияние на десятки тысяч рабочих мест в США», — добавил представитель китайской компании.

Санкции США против Huawei нанесли ущерб тысячам американских компаний

Министерство торговли США внесло компанию Huawei в черный список в связи с подозрением в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Компании запретили сотрудничать с американскими предпринимателями без соответствующих лицензий. В результате введенных ограничений Huawei потеряла доступ к поставкам ряда компонентов для выпуска смартфонов.

При этом, как передавала «Газета.ру», глава Huawei раскритиковал возможные ответные санкции Китая в отношении Apple. Он заявил, что американская компания является его учителем, и он как ученик никогда не выступит против нее.

Ранее Huawei подала в американский суд иск, требуя признать антиконституционным решение о внесении компании в черный список. По мнению китайского производителя, такими действиями США пытаются вытеснить Huawei с рынка. 

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Автор: Василий Котов
Источник: РИА Новости
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