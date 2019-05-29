Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая. Глава российского государства Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — подчеркнул Токаев.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита ЕАЭС, открытие которого проходит в Нур-Султане, будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза за пять лет и намечены задачи по расширению взаимодействия в различных сферах, в том числе в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.