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Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ЕАЭС

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Путин предложил присвоить Назарбаеву звание почетного председателя ЕАЭС

Нур-Султан, 29 мая. Глава российского государства Владимир Путин предложил присвоить первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщил действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета», — подчеркнул Токаев.

Ранее сообщалось, что в рамках саммита ЕАЭС, открытие которого проходит в Нур-Султане, будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза за пять лет и намечены задачи по расширению взаимодействия в различных сферах, в том числе в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

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Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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