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Стало известно, работников каких профессий больше всего не хватает в России

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Стало известно, работников каких профессий больше всего не хватает в России

Москва, 29 мая. Среди высококвалифицированных сотрудников в России больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно исследованию, к концу прошлого года дефицит врачей высокой квалификации составлял около 60 тысяч человек. Также нехватка профессионалов была выявлена в сфере образования (32 тысячи человек).

Среди специалистов средней квалификации дефицит также наблюдается в сфере здравоохранения. Как передает RT, по итогам 2018 года было открыто 56 тысяч вакансий для медсестер.

При этом среди неквалифицированных кадров чаще всего работодатели ищут помощников в приготовлении еды (17 тысяч человек).

Ранее эксперты РАНХиГС назвали самые перспективные, по мнению родителей, сферы для будущего трудоустройства детей. Как выяснилось, большинство россиян считают такими сферу информационных технологий, а также медицину и силовые структуры. при этом более 70% российских родителей считают необходимым высшее образование. Большинство из них хотят, чтобы их дети учились в лучших вузах региона. 

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Автор: Василий Котов
Источник: RT
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