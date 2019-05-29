Россия и Сирия призвали Запад отменить санкции против САР

Москва, 29 мая. Россия и Сирия призвали западные государства отменить введенные против САР экономические санкции. В межведомственных координационных штабах подчеркнули, что ограничения не помогают решить гуманитарные и социально-экономические проблемы в стране.

«Призываем США и Евросоюз отменить антисирийские экономические санкции», — говорится в совместном заявлении координационных штабов РФ и САР.

В Москве и Дамаске напомнили, что введенные Евросоюзом и США санкции делают более трудной покупку лекарств и сырья для их производства, медоборудования. Кроме того, из-за ограничений в Сирию сложно поставлять ремонтно-строительную технику, которая необходима для восстановления мирной жизни в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время в стране ведется борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных в конце 2017 года.

Сегодня наиболее остро стоят вопросы политического урегулирования сирийского конфликта и возвращения в страну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.