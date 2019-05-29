Москва и Дамаск заявили о критической ситуации в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол»

Дамаск, 29 мая. Обстановка в сирийских лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол», которые находятся на подконтрольных США территориях, остается крайне тяжелой.

Об этом говорится в обнародованном совместном заявлении руководителей российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в Сирийской Арабской Республике Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Как следует из документа, главным фактором нестабильности на юге Сирии остается незаконное присутствие военных Соединенных Штатов Америки в так называемой «зоне безопасности» вокруг Ат-Танфа.

Граждане Сирии оказались в заложниках у подконтрольных Вашингтону бандитских формирований и вынуждены в прямом смысле слова выживать из-за ужасных условий в лагерях.

«По данным Сирийского Арабского Красного Полумесяца, практически у каждого второго покинувшего лагерь диагностируются запущенные заболевания: туберкулез, дистрофия, авитаминозы, кишечные и вирусные инфекции», — говорится в документе.

На данный момент в «Эр-Рукбане» продолжают оставаться порядка 30 тысяч граждан Сирии, так как они не в состоянии заплатить удерживающим их боевикам за разрешение покинуть лагерь.

«Еще хуже ситуация складывается в лагере «Аль-Хол» на подконтрольной США территории в провинции Хасеке. В ужасающих условиях антисанитарии и болезней оказались более 73 тысяч человек», — подчеркивается в документе.

Россия и Сирия призвали международное сообщество оказать влияние на США для решения вопроса о скорейшем выводе ими с незаконно оккупированных сирийских территорий своих войск.