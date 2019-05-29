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Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Нур-Султан

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Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Нур-Султан

Нур-Султан, 29 мая. Президент РФ Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета в столицу Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.                                           

Президент республики Касым-Жомарт Токаев встретил главу российского государства. Лидеры стран — участниц ЕАЭС в ближайшее время сделают совместное фото и проведут заседание в узком составе.                                                  

Планируется, что в рамках саммита будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза за пять лет и намечены «задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике».

«Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии на 2019–2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике», — подчеркивается в сообщении пресс-службы Кремля.

По словам руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, по итогам саммита на подписание сторон будут предложены несколько международных договоров. В частности, речь идет о документах, которые связаны с формированием общего электроэнергетического рынка и изменениями в договоре о ЕАЭС и о Таможенном кодексе союза.

Напомним, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в столице Казахстана 29 мая 2014 года.

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Автор: Сергей Петров
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