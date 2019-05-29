Москва, 29 мая. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование липового меда. Как рассказали в пресс-центре ведомства, эксперты проверили продукцию шести брендов.

Среди них «Берестов А.С./Башкирхан», «Медовая долина», «Пчелкин мед», «Медовая Кубань», «Призвание — пчеловод», а также Darbo. Росконтроль выбрал лучший липовый мед.

Как объяснили эксперты, один из показателей качественного и безопасного меда — массовая доля 5-гидроксиметилфурфураля (ГМФ). В образце «Призвание — пчеловод» уровень этого вещества был повышен.

По словам специалистов, ключевым маркером натуральности, зрелости и биологической активности меда можно считать диастазное число. Оно было низким у продукции «Пчелкин мед», «Медовая Кубань», а также «Призвание — пчеловод». По результатам исследования «Пчелкин мед» внесли в список продуктов с замечаниями. В «черный список» были записаны «Медовая Кубань» и «Призвание — пчеловод».

Остальные три бренда рекомендованы к покупке.

Ранее ученые доказали опасность меда и фруктовых соков для здоровья. Чтобы выяснить, насколько опасны для здоровья продукты с высоким содержанием фруктозы, ученые в течение двух месяцев давали лабораторным крысам вместе с едой растворы глюкозы и фруктозы. Оказалось, что употреблявшие подслащенные растворы грызуны потребляли больше калорий по сравнению с группой, которую поили обычной питьевой водой.

Однако только у крыс, потреблявших фруктозу, значительно набирался вес и уменьшалось сжигание жира в печени. Кроме того, у этих грызунов увеличивался риск сосудистых заболеваний.

Ранее международная группа ученых, в которую вошли сотрудники МФТИ, объяснила механизм действия перспективных противораковых молекул. Результаты их исследования помогут сделать препараты на основе этих молекул безопасными для здоровых клеток.

Напомним, Роскачество рассказало, как выбрать качественный утюг. По словам экспертов, одним из ключевых параметров, на который нужно обратить внимание — это подошва утюга. Этот элемент напрямую влияет на качество и скорость глажки одежды.