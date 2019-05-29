Москва, 29 мая. Снижение физической активности с возрастом повышает риск ряда серьезных заболеваний и преждевременной смерти, рассказали в Американском гериатрическом обществе.

По словам ученых, старение становится причиной постепенного уменьшения мышечной массы человека. При этом в организме меняется распределение жира. Большая часть жировой массы откладывается на животе. Как считают американские ученые, это можно считать прямой угрозой здоровью, потому что так называемое «центральное ожирение» связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Они указали на важность контроля над этим процессом.

Как пишет издание Medicalxpress, учеными был найден эффективный способ избавиться от жира на животе после 50 лет. Добровольцам предложили в течение десяти недель испытать на себе программу интервальных упражнений. Они посещали тренировки три раза в неделю. У тех, кто соблюдал режим тренировок, жировая масса сократилась почти на треть. При этом добровольцы прибавили в мышечной массе.

Ранее ученые нашли способ, как похудеть без изнурительных диет. Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что похудеть может каждый, если уменьшит ежедневную порцию еды.

Избавиться от лишнего веса поможет брокколи, капуста обыкновенная, картофель. Овощная диета довольно эффективная, однако снижение суточной нормы продуктов поможет похудеть без стресса и чувства голода.

Благодаря этому методу метаболизм в организме протекает с той же скоростью, что и прежде, а ваше тело не получает сигнал «запасаться» витаминами, и потому продолжает медленно худеть.

То есть, если вы пьете два стакана молока, выпивайте один стакана обезжиренного молока. Тарелка с едой может быть такой же по объему, но менее калорийная. Съедайте менее калорийный кусок торта, откажитесь от жирного мяса в пользу мяса птицы.

Кроме того, австралийские ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения. Клинический эпидемиолог Флавия Цикуттини выделили две основные гипотезы о пользе завтрака. Во-первых, завтрак якобы снижает чувство голода и ускоряет обмен веществ, а во-вторых — помогает не превысить норму калорий во время дальнейших приемов пищи.

Для проверки этих гипотез исследователи изучили порядка двух тысяч научных публикаций по данной теме, написанных с 1990 по 2018 год. После выборки ученые сосредоточили свое внимание на 13 исследованиях, в которых принимали участие примерно полторы тысячи человек.

Как выяснилось, никаких доказательств того, что завтрак помогает похудеть, нет. Однако ранний прием пищи может приносить пользу в других аспектах, например, улучшать концентрацию внимания у детей.