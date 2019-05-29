Названы самые бюджетные направления летних поездок за рубеж для россиян

Москва, 29 мая. Специалисты онлайн тревел-агентства Biletix составили рейтинг бюджетных направлений летних поездок за рубеж из Москвы.

Как сообщает RT, анализ средних цен на бронирования авиабилетов по принципу «туда – обратно» на июнь, июль и август показал, что самое дешевое зарубежное направление для поездок летом — Белоруссия.

«Билеты из Москвы в Минск на одного человека будут стоить от 5 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

На втором месте своеобразного рейтинга бюджетных путешествий – французские города Бордо и Монпелье, куда перелет из российской столицы обойдется ориентировочно в 9–11 тысяч рублей.

Билеты стоимостью от 10 тысяч рублей продаются по направлениям в Стамбул, Алматы, Батуми, Ереван. При этом аналитики также отмечают, что выгоднее всего планировать поездку на июнь.

Оказалось, что средний чек на авиабилеты за последние годы в этот месяц составил примерно 12,8 тысяч рублей. В августе можно слетать за границу в среднем за 13,7 тысяч, в июле – за 15,5 тысяч.

Как напоминают «Известия», в начале мая эксперты из международной компании AirHelp проанализировали качество и скорость работы авиакомпаний и аэропортов по всему миру и составили соответствующий рейтинг авиационной отрасли. В России лучшим аэропортом признали «Шереметьево», а первое место в рейтинге авиакомпаний занял «Аэрофлот».

В апреле онлайн-сервис Rumbo составил рейтинг самых дешевых туристических направлений для путешествий продолжительностью в один день. Лидером рейтинга стал Каир. По данным сервиса, путешественник на все про все может потратить 48 евро (примерно 3,5 тысячи рублей).