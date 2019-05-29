Роскачество провело исследование мясного фарша

Москва, 29 мая. Только одна торговая марка готового мясного фарша из 17 прошла проверку Роскачества и получила высокую оценку экспертов, сообщает пресс-служба организации.

Как уточняется, фарш был проверен по 68 критериям. В частности, исследователи проверяли содержание в продукте тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, массовую долю общего белка и жира.

По итогам проверки достойным российского Знака качества специалисты признали только фарш «Домашний». Всего в рамках исследования эксперты изучили 17 образцов продукта стоимостью от 200 до 430 рублей за килограмм.

Несмотря на то, что пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов и превышения допустимого содержания фосфора выявлено не было, в двух марках фарша были обнаружены листерии — бактерии, способные вызвать пищевое заболевание. Еще в двух образцах была существенно превышена норма по содержанию антибиотиков.

Свежими эксперты признали продукты только восьми производителей. Кроме того, во многих образцах фарша было зафиксировано высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал действительности.

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