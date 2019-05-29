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Роскачество провело исследование мясного фарша

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Роскачество провело исследование мясного фарша

Москва, 29 мая. Только одна торговая марка готового мясного фарша из 17 прошла проверку Роскачества и получила высокую оценку экспертов, сообщает пресс-служба организации.

Как уточняется, фарш был проверен по 68 критериям. В частности, исследователи проверяли содержание в продукте тяжелых металлов, радионуклидов, фосфатов антибиотиков, массовую долю общего белка и жира.

По итогам проверки достойным российского Знака качества специалисты признали только фарш «Домашний». Всего в рамках исследования эксперты изучили 17 образцов продукта стоимостью от 200 до 430 рублей за килограмм.

Несмотря на то, что пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов и превышения допустимого содержания фосфора выявлено не было, в двух марках фарша были обнаружены листерии — бактерии, способные вызвать пищевое заболевание. Еще в двух образцах была существенно превышена норма по содержанию антибиотиков.

Роскачество провело исследование мясного фарша

Свежими эксперты признали продукты только восьми производителей. Кроме того, во многих образцах фарша было зафиксировано высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал действительности.

Ранее в Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое. Специалисты призвали обращать внимание на состав продукта: в сливочном и молочном мороженом, а также в пломбире молока должно быть не менее 40%.

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Автор: Василий Котов
Источник: Роскачество
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