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Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

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Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Москва, 29 мая. Возвращение экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства было вопросом «справедливости и достоинства» для нового главы государства Владимира Зеленского, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, что прежде всего для Зеленского есть момент справедливости и момент достоинства», — предположил он в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук добавил, что покинувший должность президента Петр Порошенко очень быстро дал Саакашвили гражданство, а потом так же быстро отнял его. Политик предположил, что, принимая такие решения, Порошенко думал о личных интересах, а не о интересах государства.

При этом, по мнению Кравчука, получив снова украинское гражданство, Саакашвили вряд ли будет претендовать на высокий государственный пост.

Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

«Президент должен работать на своей земле, на своей родине», — подчеркнул Кравчук.

Он пояснил, что, переселяясь в другую страну, политик становится иммигрантом, хочет он того или нет.

Указ о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства Владимир Зеленскимй подписал накануне. Документ был опубликован на официальном сайте президента Украины. Саакашвили поблагодарил Зеленского за такое решение. Ранее стало известно, что 29 мая экс-президент Грузии вернется на Украину.

В Грузии Саакашвили заочно осужден и приговорен к тюремному заключению. Губернатором Одесской области политик стал в 2015 году. Однако уже через год занимавший тогда должность президента Украины Петр Порошенко заявил, что Саакашвили не справился со своими обязанностями и ухудшил экономические показатели региона.

Основанием для отзыва у Саакашвили грузинского гражданства стало то, что политик указал в анкете при получении паспорта ложные данные. Несмотря на то, что в его отношении в Грузии велось уголовное расследование, Саакашвили заявил, что не находится под следствием.

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Автор: Василий Котов
Источник: 112 Украина
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