Кравчук объяснил, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Москва, 29 мая. Возвращение экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства было вопросом «справедливости и достоинства» для нового главы государства Владимира Зеленского, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Я думаю, что прежде всего для Зеленского есть момент справедливости и момент достоинства», — предположил он в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук добавил, что покинувший должность президента Петр Порошенко очень быстро дал Саакашвили гражданство, а потом так же быстро отнял его. Политик предположил, что, принимая такие решения, Порошенко думал о личных интересах, а не о интересах государства.

При этом, по мнению Кравчука, получив снова украинское гражданство, Саакашвили вряд ли будет претендовать на высокий государственный пост.

«Президент должен работать на своей земле, на своей родине», — подчеркнул Кравчук.

Он пояснил, что, переселяясь в другую страну, политик становится иммигрантом, хочет он того или нет.

Указ о возвращении Михаилу Саакашвили украинского гражданства Владимир Зеленскимй подписал накануне. Документ был опубликован на официальном сайте президента Украины. Саакашвили поблагодарил Зеленского за такое решение. Ранее стало известно, что 29 мая экс-президент Грузии вернется на Украину.

В Грузии Саакашвили заочно осужден и приговорен к тюремному заключению. Губернатором Одесской области политик стал в 2015 году. Однако уже через год занимавший тогда должность президента Украины Петр Порошенко заявил, что Саакашвили не справился со своими обязанностями и ухудшил экономические показатели региона.

Основанием для отзыва у Саакашвили грузинского гражданства стало то, что политик указал в анкете при получении паспорта ложные данные. Несмотря на то, что в его отношении в Грузии велось уголовное расследование, Саакашвили заявил, что не находится под следствием.