Стокгольм, 29 мая. Компания Volvo привезла в Россию седан S60 нового поколения, который получил два бензиновых мотора и остался без дизеля. Как рассказали в шведской компании, производитель начал прием заказов в России на новый седан S60.

Volvo назвала российские цены на новый седан S60. Цены на автомобиль стартуют от двух миллионов 350 тысяч рублей. Желающим приобрести топовую версию новинки придется отдать минимум три миллиона 170 тысяч рублей.

Как уточнили в компании, первые автомобили прибудут к дилерам в сентябре 2019 года. При этом базовая комплектация Momentum появится в России только в 2020 году.

Как объяснили специалисты, в основу автомобиля легла легкая модульная архитектура SPA, которая уже используется в кроссоверах XC90 и XC60, легковых автомобилях 90-й серии, а также в универсале V60.

Ранее сообщалось, что шведская автомобилестроительная компания Volvo с 2020 года ограничит максимальную скорость выпускаемых автомобилей до 180 километров в час. Представители компании объяснили, что преследуют цель свести к минимуму вероятность гибели или травмирования в новых автомобилях шведской марки. Мера направлена на реализацию стратегии Vision 2020.

Компания в сообщении привела данные Национального управления безопасностью движения на трассах (США), согласно которым превышение скорости стало причиной 25% смертельных ДТП в 2017 году.

Помимо данного нововведения Volvo рассматривает возможность совместной работы «умного» скоростного контроля и технологии геозонирования, что позволит ограничить скорость машин на улицах, где находятся больницы и школы.

Ранее шведская компания представила обновленный флагманский полноразмерный внедорожник XC90. Автомобиль отличается от предшественника не только рестайлингом, но также и новой системой электрификации. XC90 стал на 15% экономичнее и получил передовую систему торможения City Safety, которая способна распознавать пешеходов, велосипедистов и животных.

Кроме того, новый кроссовер новый кроссовер Volvo XC60 стал бестселлером на российском рынке. Продажи новинки стартовали в России в феврале.