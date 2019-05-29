Бангкок, 29 мая. Правительство Таиланда собирается подать в ЮНЕСКО заявку на внесение тайского острого супа Том Ям с креветками в список мирового материального культурного наследия. Об этом рассказали в министерстве культуры страны.

В ведомстве напомнили, что Том Ям Кунг наряду с жареной лапшой Пхат Тхаи Кунг Сот, которая также готовится с креветками, является самым популярным блюдом тайской кухни в мире. В связи с этим тайский суп Том Ям хотят внести в список мирового наследия ЮНЕСКО.

По данным издания Bangkok Post, в переводе с тайского «Том Ям» означает «вареный салат». Он состоит из бульона, сваренного из кокососового молока, овощей, и строго определенного набора кореньев, трав и специй.

Том Ям готовят с курицей, с рыбой или со смесью морепродуктов. Кроме того, можно сделать Том Ям из прозрачного бульона, тогда он будет менее калорийным. Как считают эксперты, тайская кухня в своем классическом варианте — одна из самых сбалансированных кухонь в мире. Она очень популярна в Азии, Европе и США.

Ранее врачи назвали солянку самым вредным российским супом. Эксперты рассказали о самых полезных и наиболее вредных супах русской кухни, порекомендовав ограничиваться вегетарианскими блюдами. Врачи единогласны во мнении, что наиболее полезны во всех отношениях овощные вегетарианские супы. Врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова подчеркнула, что супы, сваренные на мясном бульоне, более калорийны, а при варке мяса в бульон могут попадать вредные вещества, если животное кормили антибиотиками и гормонами. Наименее полезным супом Ливанцова назвала солянку с ее повышенной калорийностью за счет использования нескольких видов мяса. А добавление соленых огурцов и копченостей делает этот суп особенно вредным для людей с лишним весом и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С осторожностью врачи рекомендуют относиться и к грибному супу, поскольку он стимулирует работу пищеварительного тракта, что противопоказано людям с воспалительными процессами в системе пищеварения.

Эксперты сходятся в том, что супы должны быть обязательной частью повседневного рациона, есть их нужно в обед и лучше теплыми, чем горячими или холодными.