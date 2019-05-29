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Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Астрахани

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Три человека стали жертвами пожара в частном доме в Астрахани

Астрахань, 29 мая. Три человека погибли, еще один травмирован при пожаре в частном доме в Астрахани.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, по предварительным данным причина возгорания, которое произошло на улице Ульянова в Советском районе города в ночь с 28 на 29 мая – короткое замыкание.

В настоящее время следователи по факту гибели трех человек проводят процессуальную проверку, обстоятельства случившегося выясняются, сообщает «Газета.ru».

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Автор: Константин Терехов
Источник: СУ СК РФ по Астраханской области
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