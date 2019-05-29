Huawei подала иск в суд США из-за внесения компании в черный список. События дня. ФАН-ТВ

Huawei подала иск в суд США Торговая война Китая и США, похоже, продолжится в судебных инстанциях. Huawei подала иск в американский суд с требованием исключить компанию из черного списка. Напомним, что ранее власти США запретили ей вести бизнес с другими американскими компаниями, а Google остановил поддержку Huawei, что больно ударило не только по производителю, но и по обычным пользователям. В Китае надеются, что суд признает действия США неконституционными, ведь их цель вполне ясна — вытеснить рыночного конкурента. Увы, в том, что справедливость восторжествует, пока есть серьезные сомнения.

Разрушительный торнадо в Огайо 1 человек погиб, еще около 130 пострадали из-за сильного торнадо в США. Стихия обрушилась на американские штаты Индиана и Огайо, оставив без электричества почти 70 тыс. домов. Многие из них были серьезно повреждены, если вообще не разрушены — местные жители разбирают завалы, а экстренные службы еще ведут спасательную операцию. В наиболее пострадавших округах объявлено чрезвычайное положение: сокрушительные торнадо бушуют в Штатах последнюю неделю — особенно досталось Канзасу и Оклахоме. И, по прогнозам синоптиков, опасность еще не миновала.

Евросоюз обратился к Сербии и Косово Напряженная обстановка сохраняется на Балканах. Евросоюз призвал Белград и Приштину к сдержанности, но, кажется, конфликт лишь накаляется: по данным СМИ, Сербия уже стягивает к границе дополнительные войска. Накануне президент страны Александр Вучич привел Вооруженные силы в полную боевую готовность, а причиной стали аресты сербов в Косово, где силовики непризнанной республики якобы вели антикоррупционную спецоперацию. «Под раздачу» попал и российский сотрудник ООН — Михаил Краснощеков. Его задержали, а позже освободили с многочисленными травмами. Сейчас россиянин госпитализирован. В Белграде уверены, что эти действия — попытка изгнать сербов из Косово. А российский МИД назвал задержание сотрудника ООН «вопиющим фактом».