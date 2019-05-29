Собчак может стать ведущей программы на Первом канале

Москва, 29 мая. Журналистка и генеральный продюсер телеканала Super Ксения Собчак может стать ведущей телепередачи на Первом канале.

О том, какую программу будет вести Собчак, информации нет. Но в пресс-службе Первого канала подтвердили, что телепередача с участием журналистки обсуждается. Переговоры ведутся в связи с подготовкой нового сезона, сообщил со ссылкой на два разных источника на медиарынке телеканал РБК.

Собчак также подтвердила, что ведет переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом в течение двух лет.

«Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!» — отметила телеведущая.

Собчак сотрудничала с Первым каналом в качестве ведущей шестого сезона популярного реалити-шоу «Последний герой», которое выходило с ноября 2008 года по март 2009 года. В 2009 году она вместе с Тиной Канделаки и Татьяной Лазаревой вела третий сезон музыкального шоу «Две звезды».

В настоящее время Собчак работает генеральным продюсером телеканала Super (входит в медиахолдинг «Газпром-медиа») и ведет собственное шоу «Осторожно, Собчак!» на своем канале в сервисе YouTube.

Телеведущая регулярно попадает в светскую хронику и часто становится героиней обсуждений на различных телешоу. Ранее сильный резонанс вызвало известие о разводе Собчак с актером Максимом Виторганом.

Недавно селебрити вновь обменялись уколами в соцсети Instagram. Собчак задалась вопросом, кто же такой «добрый» человек. По мнению телеведущей, это «тот, кто не способен осознанно и умышленно делать плохо другому человеку». В ответ Виторган отметил, что со словами «Я не специально» «можно воротить что угодно».

Телеведущая написала, что люди слабы и часто поступают не лучшим образом. Кроме того, как считает телеведущая, каждый однажды совершал поступки, за которые ему стыдно.