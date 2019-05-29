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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз в Россию мяса и молока

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Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока

Москва, 29 мая. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в общем и целом поддерживает запрет на ввоз в РФ мясной и молочной продукции из-за рубежа, однако он не должен быть тотальным.

Напомним, что в недрах федерального министерства сельского хозяйства были подготовлены поправки в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор наделяется новыми полномочиями.

Предполагается, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору займется уничтожением мясной и молочной продукции, ввозимой физлицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС.

При этом, как подчеркивают эксперты, россияне, как и раньше, смогут ввозить в страну до пяти килограмм на одно лицо готовой продукции  при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя.

«Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье, при этом неважно, какое количество ввозилось», — заявил руководитель Россельхознадзора.

Данкверт добавил, что не стоит политизировать данный вопрос и делать из него проблему.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить», — резюмировал Сергей Данкверт.

Россельхознадзор поддержал запрет на ввоз мяса и молока

Как напоминает «Газета.ru», в середине мая Россельхознадзор подготовил доклад, в котором приводятся данные о производстве молока и молочной продукции в России, а также указывается процент продукции, не соответствующей стандартам.

Согласно цифрам, опубликованным ведомством, в России каждый год производится около 5,5 миллиона тонн переработанного питьевого молока, а также еще три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженного.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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