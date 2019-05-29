Госдеп США заявил о готовности работать с новым составом Европарламента

Вашингтон, 29 мая. Власти США заявили о готовности работать с новым составом Европарламента.

«Соединенные Штаты поздравляют граждан государств-членов Европейского союза с успешным завершением выборов в Европейский парламент», — говорится в сообщении ведомства.

В Госдепартаменте США назвали эти выборы «историческими», поскольку в них участвовали миллионы европейцев. В ведомстве подчеркнули, что Евросоюз и США связаны прочным партнерством, которое основано на демократических ценностях и экономических связях. Представители Госдепартамента отметили, что Вашингтон с нетерпением ждет совместной работы с новыми лидерами в Европейском парламенте.

Напомним, что выборы в Европарламент прошли с 23 по 26 мая. На них была зафиксирована рекордная явка, она превысила 50%. Две ведущие партии, которые задавали тон в европейской политике последние десятилетия — «Европейская народная партия» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», потеряли большинство мандатов. Укрепились позиции евроскептиков, либералов и «зеленых».

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что выборы в Европарламент отражают запросы тех людей, которые хотят изменений. Он подчеркнул, что никто не может ответить на вопрос, насколько эти запросы будут выполнены. Замминистра подчеркнул, что Россия будет сотрудничать с Европарламентом на равноправной основе.

Отметим, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что принимает «со смирением» победу правых сил на выборах в Европарламент. Во Франции, по предварительным данным, первое место заняла крайне правая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен, сообщает «Газета.ru».