Военный эксперт рассказал об угрозах Крымскому мосту со стороны Украины

Москва, 29 мая. Военный эксперт Александр Артамонов считает, что существует опасность широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста.

Размышлениями на тему специалист делится с читателями еженедельника «Звезда», уточняя, что диверсии Украины может устраивать с применением боевых кораблей, полученных от США.

Александр Артамонов напомнил, что минувшей осенью Вашингтон предложил передать Киеву несколько списанных в Соединенных Штатах Америки фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Кроме того, военный эксперт рассказал об угрозах со стороны украинских военных кораблей, несмотря на то, что Крымский мост прекрасно защищен с воздуха зенитными ракетными комплексами.

«Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа», — при этом подчеркнул специалист.

Артамонов добавил, что Крымский мост защищен от тарана морскими суднами – во время строительства объекта вокруг опор мостового перехода были установлены палы из железобетона, металлического шпунта и камней.

«Ни одно современное плавательное средство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб», — подчеркнул военный эксперт, добавив, что за безопасность отвечают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

Как напоминает «Газета.ru», автомобильная часть Крымского моста, который протянулся через Керченский пролив, была открыта в мае прошлого года. В 2019-м на мостовом переходе будет запущено железнодорожное движение.