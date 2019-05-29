Трамп оскорбил Байдена цитатой Ким Чен Ына

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп признался, что оскорбил американского вице-президента Джо Байдена смягченной версией цитаты лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал 28 мая в микроблоге Twitter.

По словам президента, он нередко вспоминал Байдена в ходе поездки в Северную Корею. Именно тогда Трамп назвал бывшего вице-президента США «сонным».

«Ким Чен Ын назвал его «идиотом с низким IQ» и многими другими словами, тогда как я более мягко процитировал председателя Кима — «человек с низким IQ». Кого это могло расстроить?» — поинтересовался Трамп.

Джо Байден 25 апреля объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. Он отметил, что на данном этапе на карту поставлено очень многое, поэтому он принял решение баллотироваться. Известно, что первый митинг демократа прошел в Питтсбурге в штате Пенсильвания 29 апреля.

Ранее Байден работал в команде 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Кроме того, бывший вице-президент участвовал в выборах главы государства в 1988 и 2008 годах, но в обоих случаях снимал свою кандидатуру.

Согласно соцопросу, который в конце апреля провела компания HarrisX, за Байдена на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать 43% респондентов. О готовности отдать голоса за действующего президента США заявили лишь 37% опрошенных американцев, сообщает The Hill.

Пока не определились с выбором 15% участников опроса, 5% респондентов заявили, что собираются проголосовать за другого кандидата.