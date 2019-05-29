Комсомольск-на-Амуре, 29 мая. ВКС РФ получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод выполняет свои обязательства перед ВКС РФ в срок. Военные получат несколько машин даже раньше того, чем планировалось.

«В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — заявил Криворучко.

Предприятие постоянно модернизирует этот истребитель, в том числе, с учетом сирийского опыта. По словам замминистра обороны, следующие модификации Су-35С могут быть оснащены ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее стало известно, что Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35. Планируется, что первые российские самолеты будут поставлены в арабскую страну в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

В беседе с Федеральным агентством новостей главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил, что Каир выбрал российскую военную технику из-за высоких боевых характеристик и надежности. Су-35 обладает всеми возможностями для того, чтобы вести бой в различных условиях.

Отметим, что российскую боевую машину высоко оценили китайские специалисты. Один из пилотов эскадрильи ВВС Китая, которая укомплектована этими самолетами, заявил, что Су-35 — «король среди самолетов четвертого поколения».