Самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Оттава, 29 мая. В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погибли два человека.

Как сообщает RT, инцидент с воздушным судном произошел в окрестностях города Уайтхорс. Самолет направлялся в Анкоридж, однако вскоре после взлета потерпел аварию.

Известно, что легкомоторный лайнер рухнул в лесу южнее взлетно-посадочной полосы. О том, что стало причиной трагедии, пока что не сообщается. На месте ЧП работают специальные службы.