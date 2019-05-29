Глава крупнейшего предприятия в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Москва, 29 мая. Следователи возбудили уголовное дело против генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского». Он подозревается в получении взятки.

По версии следствия, депутат Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края дал директору предприятия взятку в размере 500 тысяч рублей, чтобы оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.

Депутат задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере». Сообщается, что в связи с этими делами проводятся обыски.

Отметим, что «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского» является крупнейшим горнодобывающим предприятием в регионе.

Ранее в Москве предъявили обвинение в получении взятки полковнику ФСБ России Кириллу Черкалину.Деньги он получил от директора коммерческой фирмы, которому обещал покровительство в период с 2012 по 2015 год.