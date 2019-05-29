В России хотят запретить псевдопивные напитки

Москва, 29 мая. Общественная организация «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом коктейлей. Соответствующее письмо авторы инициативы уже направили Минфину.

Организация предлагает запретить использование ароматизаторов, которые имитируют вкус слабоалкогольных коктейлей, например «отвертка», ром-кола и джин-тоник. В «Опоре России» считают, что запрет позволит избавить прилавки магазинов от подобной продукции, сообщила газета «Известия».

Председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова отметила, что за слабоалкогольной продукцией контроль строже, чем за пивной. По словам эксперта, для продукции до девяти градусов акциз на литр безводного спирта составляет 418 рублей, тогда как производители пивных напитков платят налог в 21 рубль за литр.

В случае принятия инициативы, слабоалкогольные напитки со вкусом коктейлей перестанут входить в категорию «пивные напитки». Из-за необходимости уплаты повышенного акциза и получения лицензии цены на них могут вырасти на 40%.