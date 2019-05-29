В Минобороны рассказали о методах США по дестабилизации России

Москва, 29 мая. Советник руководителя отечественного оборонного ведомства Андрей Ильницкий рассказал, как меры будут предпринимать Соединенные Штаты Америки для дестабилизации Российской Федерации.

Размышлениями на тему эксперт поделился во время большого интервью телеканалу «Звезда», отметив, что в Вашингтоне подготовлен объемный документ, в котором описано, как можно оказывать давление на Москву.

По словам Ильницкого, основное давление на Россию США будут оказывать через Украину, продолжая поставлять туда оружие, и через Сирию, оказывая поддержку оппозиционным группировкам.

Кроме того, Вашингтон будет продолжать работу над тем, чтобы убрать российских военных из Приднестровья. Также в центре внимания Пентагона будет Белоруссия.

«США продолжают выстраивать дестабилизирующую дугу от Черного моря до Прибалтики, где теперь Белоруссия играет одну из ключевых ролей», — отметил Андрей Ильницкий.

По словам советника министра обороны РФ, Вашингтон внимательно следить за отношениями Москвы и Баку и при первой возможности попытается сыграть на противоречиях между странами в случае их возникновения.

Помимо этого, в докладе, который был подготовлен специалистами корпорации RAND, также предлагается ослабить Россию, стимулируя миграцию из страны квалифицированных кадров и образованной молодежи.

При этом, подчеркнул в заключении Андрей Ильницкий, Вашингтон упускает одну важнейшую деталь: в США не понимают, насколько сильной сейчас стала Россия, сообщает «Газета.ru».