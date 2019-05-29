Макет человека запустят в российской капсуле для космического туризма

Москва, 29 мая. Первый в России автономный полет возвращаемой капсулы в космос пройдет с манекенами на борту. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

По его словам, это необходимо для того, чтобы проверить ударные нагрузки, перегрузки, а также тепло-влажностный режим на борту. Для этого в аппарате установят датчики. Пушкин подчеркнул, что манекенов может быть шесть. Также рассматривается возможность запустить в космос робота или животных.

Глава «КосмоКурса» подчеркнул, что ракету и возвращаемую капсулу будут производить на заводе в Подмосковье. Автономный полет запланирован на 2023 год.

«КосмоКурс» разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов. Первый пилотируемый полет планируется произвести в 2025 году. Экипаж будет состоять из шести пассажиров и одного инструктора. Капсула поднимется на высоту 200 километров, полет будет длиться 15 минут.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует отправить к МКС еще двух космических туристов до 2021 года. Госкорпорация заключила контракт с компанией Space Adventures. Для этого полета разрабатывается пилотируемый корабль «Союз МС» и ракета-носитель «Союз-2».

Всего российская госкорпорация совместно со Space Adventures отправила в космос семь космических туристов. Первым стал Дэннис Тито, в 2001 году. Последний туристический полет был осуществлен в 2009 году.