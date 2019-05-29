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Волкер раскритиковал Венгрию за использование НАТО для давления на Украину

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Волкер раскритиковал Венгрию за использование НАТО для давления на Украину

Киев, 29 мая. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер раскритиковал венгерские власти за то, что они используют НАТО в качестве «инструмента давления» на Киев в языковом вопросе.

«Я считаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления на этот вопрос... И я думаю, блокировки встреч комиссии «НАТО — Украина» являются ошибкой, хотя я поддерживаю переговоры и решение вопроса относительно языка венгерского меньшинства на Украине», — заявил Волкер.

Спецпредставитель США напомнил, что для президента Украины Владимира Зеленского родным языком является русский. В связи с этим он выразил надежду, что новый глава государства сумеет разрешить вопрос с блокировкой заседания комиссии «НАТО — Украина» венгерской стороной.

Бывший украинский президент Петр Порошенко 15 мая подписал закон об использовании украинского языка во всех сферах жизни. В документе украинский язык определяется как «единственный и исключительный» для использования практически во всех сферах жизни. Использовать другой язык в магазинах, школьных и медицинских учреждениях законом запрещено.

Инициатива вызвала острую реакцию в некоторых странах Евросоюза и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств. По его словам, Россия активно и инициативно ставит этот вопрос во время встреч и контактов с лидерами европейских стран и рассчитывает, что европейцы смогут повлиять на Киев.

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Автор: Виталий Малясев
Источник: «Громадське»
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