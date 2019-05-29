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Huawei подала иск в США из-за внесения компании в черный список

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Huawei подала иск в США из-за внесения компании в черный список

Вашингтон, 29 мая. Huawei подала иск в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список.

Кроме того, юристы китайского технологического гиганта требуют признать незаконным запрет предприятию на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Об этом говорится в официальном сообщении, которое было распространено в среду — по словам представителей Huawei, случившееся можно трактовать не иначе как «лишением общественных прав».

«Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным», — отмечено в пресс-релизе.

Юристы предприятия выражают надежду, что суд встанет на сторону Huawei и объявит запрет в отношении компании неконституционным.

«Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений. Цель его предельно ясна — вытеснить Huawei с рынка США», — подчеркивается в сообщении.

Как напоминает «Газета.ru», в мае американское министерство торговли, внеся китайский гигант в черный список, перекрыло тому путь к покупке производимых в США компонентов и технологий.

Huawei подала иск в США из-за внесения компании в черный список

Эксперт по информационной безопасности Александр Власов в интервью Федеральному агентству новостей назвал элементом недобросовестной конкуренции включение китайской компании Huawei в черный список США.

Размышляя о последствиях ограничения в отношении гиганта, специалист подчеркнул, что китайскую компанию ожидает то же, что когда-то происходило с Советским Союзом.

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Автор: Константин Терехов
Источник: РИА Новости
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