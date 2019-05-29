Трамп подвел итоги своего визита в Японию

Вашингтон, 29 мая. Президент США Дональд Трамп считает свой визит в Японию чрезвычайно успешным. Об этом он написал в Twitter.

«Вернулся из чрезвычайно успешной поездки в Японию», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что стороны достигли значительного прогресса по многим вопросам.

«Великая страна с замечательным лидером Синдзо Абэ!» — заявил президент США.

Back from Japan after a very successful trip. Big progress on MANY fronts. A great country with a wonderful leader in Prime Minister Abe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019

Напомним, что американский лидер вместе с премьером Японии посетили базу Йокосука. Политики осмотрели вертолетоносец «Кага» — крупнейший корабль японских ВМС. Абэ и Трамп подчеркнули, что военный союз между странами крепок, как никогда.

«Сам факт того, что лидеры двух стран вместе приветствуют военнослужащих обеих стран – событие, происходящее впервые в истории», — заявил японский премьер-министр.

Также глава Белого дома провел встречу с новым императором Японии Нарухито. Президент США стал первым руководителем иностранного государства, которого принял новый монарх Японии.

Для встречи хозяина Белого дома были расстелены красные дорожки, а также выставлен почетный караул. Перед тем как удалится во дворец император Нарухито и императрица Масако вместе с Дональдом Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии.

Напомним, что прежний император Японии Акихито отрекся от престола 30 апреля в связи с преклонным возрастом. Согласно японским законам, он должен был исполнять свои обязанности пожизненно, однако парламент страны сделал для Акихито исключение, сообщает «Газета.ru».