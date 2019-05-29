Звезда «Игры престолов» лечится от алкоголизма из-за окончания сериала

Вашингтон, 29 мая. Исполнивший роль Джона Сноу в телесериале «Игра престолов» Кит Харингтон проходит лечение в реабилитационном центре из-за алкоголизма и стресса после окончания саги. Об этом со ссылкой на источник сообщает Page Six.

По версии издания, 32-летний актер на протяжении месяца проходит курс лечения в элитной клинике Prive-Swiss в штате Коннектикут. Харингтон посещает когнитивно-поведенческую терапию, психологические тренинги и практикует медитацию, чтобы побороть стресс и негативные эмоции.

«Окончание «Игры престолов» сильно ударило по Киту. Он понял, что «это все, это конец», это было то, над чем они так усердно работали на протяжении многих лет… Он в клинике, в основном, из-за стресса и переутомления, а также из-за алкоголя», — сообщил изданию друг актера.

Харингтона поддерживает супруга, актриса Роуз Лесли, с которой он познакомился на съемках сериала. Лесли находится рядом с мужем, уточнили в издании.

Месяц лечения в клинике обходится в 120 тысяч долларов, отмечают СМИ.

Сериал «Игра престолов» стал одним из самых популярных в истории подобных телешоу. Он завоевал 47 наград «Эмми» и получил благосклонные отзывы критиков. Но некоторые звезды сериала позже заявили о вызванных съемками проблемах.

Ранее Газета.ru сообщила, что исполнительница роли Арьи Старк в «Игре престолов» актриса Мэйси Уильямс рассказала о борьбе с низкой самооценкой и ненавистью к себе. Телезвезда сообщила, что из-за съемок в сериале ее долгое время одолевали интернет-тролли, игнорировать негативные комментарии которых актриса не могла. В результате Уильямс начала сильно беспокоиться по поводу собственного образа в чужих глазах.