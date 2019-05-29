В России могут ввести выплаты для многодетных отцов

Москва, 29 мая. Субсидия для многодетных отцов может появиться в России.

Общественная палата России предложила выплачивать так называемый «отцовский капитал» — субсидию, которая будет положена после рождения третьего ребенка. Ее можно будет получить при условии законного брака между родителями, а также, если все трое детей рождены и воспитываются в одной семье.

«Отцовский капитал» не будет исключать материнский, а станет дополнительной мерой социальной поддержки. Он будет составлять 453 тысячи рублей. При этом выплаты материнского капитала сохранятся.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец», — заявил член общественного совета при Минтруде РФ, зампредседателя комиссии ОП РФ Сергей Рыбальченко.

По его словам, поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост населения. Рыбальченко напомнил, что число россиянок в возрасте 32 лет, на которых приходится рождение третьего ребенка, сейчас находится на историческом максимуме.

В Общественной палате предлагают начать реализовывать этот проект с Дальнего Востока. Это потребует от 70 до 80 млрд рублей в течение пяти лет, пишут «Известия».

Также предлагается включить в пилотный проект Севастополь, Крым, Калининградскую область. По задумке авторов, на втором этапе программа будут реализовываться в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, которые считаются демографически депрессивными, третий этап — все остальные регионы.

В докладе ОП подчеркиваются, что предлагаемые меры могут обеспечить средний коэффициент рождаемости— 1,92—2,05 детей на одну женщину, к 2024 году. Это соответствует показателям, обозначенным в нацпроекте.