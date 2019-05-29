Названы самые востребованные в РФ профессии

Москва, 29 мая. Продавец-кассир, повар и педагог возглавили список самых востребованных профессий в России. Такие данные приводятся по итогам опроса ВНИИ труда для «Справочника профессий» министерства труда и социальной защиты.

Специалисты опросили представителей 26,9 тысячи организаций и составили рейтинг наиболее востребованных профессий по частоте их упоминаний респондентами. Специальность продавца-кассира участники опроса назвали в 980 случаях, повара упомянули 862 раза. Третьей в списке оказалась профессия педагога профессионального и дополнительного профессионального образования, специалисты зафиксировали 557 упоминаний.

В пятерку самых востребованных профессий также вошли юрист (488 упоминаний) и специалист по социальной работе (483 упоминаний). В топ-10 попали: специалист по закупкам (384 упоминаний), педагог дополнительного образования детей и взрослых (343 упоминаний), медицинская сестра (312 упоминаний), делопроизводитель (297 упоминаний) и бухгалтер (241 упоминаний).