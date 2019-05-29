Меркель отреагировала на сообщения СМИ о своем недовольстве преемницей

Берлин, 29 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла информацию о недовольстве новым председателем Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформального саммита ЕС, она назвала эту информацию «вздором».

«Я за многие годы своей политической деятельности не занималась «вздором», поэтому не хочу это дальше комментировать», — заявила канцлер Германии.

Агентство Bloomberg во вторник сообщило со ссылкой на собственные источники, что Ангела Меркель разочарована в Аннегрет Крамп Карренбауэр и считает, что она не подходит на должность канцлера.

Источники агентства утверждают, что канцлер Германии оказалась недовольна результатами выборов в Европарламент, на которых консервативный блок ХДС показал рекордно низкие результаты за всю историю участия в общефедеральных выборах. Также Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр уже допустила на своей должности несколько ошибок, пишет Bloomberg.

Напомним, что 16 мая Ангела Меркель подтвердила свое решение уйти из политики после 2021 года. Она заявила, что не планирует «занимать политические посты, где бы то ни было».

Меркель ушла с поста руководителя Христианско-демократического союза в декабре 2018 года. На этом посту ее сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как сообщают «Известия», каждый третий немец выступает за то, чтобы Меркель досрочно ушла со своего поста. Согласно данным опроса социологической службы YouGov, за уход Меркель до окончания полномочий нынешнего состава бундестага выступают 38% респондентов.

Ранее газета Bild сообщила, что канцлер Германии планирует совершить перестановки в кабмине, уволив министров образования и экономики. По данным издания, таким образом Меркель пытается доработать во главе правительства Германии четвертый срок, сообщает «Газета.ru».

Отметим, что немецкая художница с русскими корнями Екатерина Морэ нарисовала обнаженную Меркель верхом на русском медведе. Она подчеркнула, что животное олицетворяет Россию. По ее словам, существует две трактовки картины: «Меркель покоряет русского медведя», либо «Меркель похищена медведем».