Медведчук объяснил, что уничтожает экономику Украины

Киев, 29 мая. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС уничтожает украинскую экономику и угрожает самой Украине. Об этом накануне заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, соглашение невыгодно для Украины и его положения нужно пересмотреть.

«Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что ее условия уничтожают экономически нашу страну», — объяснил Медведчук позицию в эфире украинского телевидения.

Политик отметил, что Украина стала самой коррумпированной и бедной страной Европы.

Украинские власти подписали договор об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году, его составной частью стало соглашение о создании зоны свободной торговли. В полную силу договор начал действовать с 2016 года.

По соглашению, украинским производителям предоставили доступ на европейский рынок. Но торговать без пошлин они могут только в ограниченном объеме и всего 36 видами товаров. После исчерпания квот, Украина лишается льготных условий. Помимо этого, в договоре говорится о сотрудничестве в сферах обороны, борьбы с терроризмом, предотвращения конфликтов, государственных финансов, налогообложения, миграции и пограничного контроля.

Ранее о несправедливости соглашения о евроассоциации заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов, сообщает Газета.ru. По его словам, подписав договор, Киев согласился на проигрышные условия. Он назвал договор заведомо невыгодным и неравноправным и отметил, что украинская экономика не в состоянии конкурировать с европейской.