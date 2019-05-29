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Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться с первого раза

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Самолет с президентом Мексики на борту не смог приземлиться с первого раза

Мехико, 29 мая. Самолет авиакомпании Volaris с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором на борту не смог с первого раза приземлиться в аэропорту города Тепик. Об этом накануне сообщила газета El Universal.

Пилот вновь поднял самолет в воздух после того, как воздушное судно коснулось взлетно-посадочной полосы. Командир самолета отметил, что причин для опасений не было, но уйти на второй круг требовали соображения безопасности пассажиров. Воздушное судно приземлилось в штатном режиме со второй попытки.

Президент Мексики прокомментировал инцидент, отметив, что не переживал из-за внештатной ситуации.

Лопес Обрадор заявил о намерении продать «борт №1» и пользоваться услугами гражданских авиалиний еще до вступления в должность президента Мексики в конце 2018 года, сообщила Газета.ru. Политик обещал сначала предложить президентский Boeing 787-8 Dreamliner главе Белого дома Дональду Трампу, но если тот откажется от покупки, продать любому желающему.

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Автор: Виталий Малясев
Источник: El Universal
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