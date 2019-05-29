Польский политик призвал судить Качиньского за оскорбления в адрес России

Варшава, 29 мая. Бывший депутат польского сейма и экс-депутат Европарламента Януш Корвин-Микке заявил, что лидер партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский должен ответить за высказывания в адрес России перед Государственным трибуналом Польши. Об этом сообщает портал niezalezna.pl.

Лидер партии KORWiN Януш Корвин-Микке выступает за хорошие отношения с Москвой. По его словам, «тот, кто отталкивает от себя Россию, — совершает преступление». Экс-депутат подчеркнул, что для Польши представляет угрозу не РФ, а Украина, и призвал судить Качиньского за высказанные в адрес России оскорбления.

«За то, что он оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», — подчеркнул Корвин-Микке.

Политик высказал мнение, что фашистские движения пользуются особой поддержкой на Украине, которая «больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти». Россию лидер партии KORWiN назвал «врагом врага», с которым необходимо налаживать отношения.

Согласно данным exit poll правящая в Польше партия «Право и справедливость» набрала на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов Европарламента 42,4% голосов. Партия Януша Корвин-Микки получила поддержку 4,55% избирателей и не сможет получить в ЕП ни одного мандата.

В Польше не редко звучат резкие высказывания в адрес России и ее предполагаемых сторонников в ЕС. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал власти ФРГ за то, что они не воспринимают Россию как угрозу, сообщила Газета.ru. По мнению экс-министра, в Берлине полагают, что могут создать альянс против Вашингтона с Москвой.