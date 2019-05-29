Врачи вытащили личинок из головы женщины в США

Вашингтон, 29 мая. Медики в США извлекли из головы 50-летней женщины две личинки.

Американка пришла в больницу с жалобой на воспаление лимфатических узлов и левого уха. Также пациентка утверждала, что под кожей головы у нее что-то шевелится. Медики пришли к выводу, что у женщины инфекционное заболевание, и прописали ей курс антибиотиков.

Лечение не помогло. Ухо стало болеть сильнее и из него стала выделяться прозрачная жидкость. После проведенного исследования врачи обнаружили у нее две личинки. Их длина превышала 1,5 сантиметра. Американка ездила в Мексику, где ее покусали комары и занесли двух паразитов под кожу.

Ранее исследователи из Национального здоровья Португалии заявили, что паразиты влияют на развитие злокачественных опухолей. По данным исследования, гельминты могут превращать клетки в рак. Это относится к плоским червям трематодам, которые классифицируются ВОЗ как канцерогены класса А. Эти паразиты становятся источником онкологических заболеваний в государствах Африки к югу от Сахары и стран Юго-Восточной Азии. Черви поражают печень и мочевой пузырь.

Напомним, что американские ученые из Университета Пердью заявили, что полностью излечить человека от рака невозможно. В частности, рак молочной железы считается хроническим заболеванием, поскольку успешное удаление опухоли не может гарантировать отсутствие появления новых очагов через 10-20 лет. При этом ученые подчеркнули, что предотвратить развитие рака можно с помощью блокировки метастазов.