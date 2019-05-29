Минфин США попытался оправдать санкции против Дерипаски

Вашингтон, 29 мая. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США опубликовало список документов, которыми попыталось оправдать санкции в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Авторы так называемого «доказательного меморандума» утверждают, что Дерипаска «работает в энергетическом секторе» РФ и якобы «действовал в интересах высокопоставленного российского чиновника». В качестве доказательств Минфин США приводит выдержки из давних интервью Дерипаски, публикации в СМИ и информацию с сайта самого бизнесмена.

В апреле 2018 года власти США внесли Дерипаску в «черный список» (Specially designated nationals list или SDN). Активы участников списка были заблокированы в США, запрет распространялся даже на ведение бизнеса с ними. После того, как Дерипаска уменьшил свою долю в En+ ниже 44,95%, корпорация и подконтрольные ей «Евросибэнерго» и «Русал» были выведены из под санкций.

Ранее Газета.ru сообщила, что в интервью одному из западных СМИ Дерипаска заявил, что введение против него американские санкции основаны на «грязной лжи». По словам бизнесмена, Конгресс Соединенных Штатов хочет «больше крови», но его члены не осведомлены о происходящем в мире. Введение против его компании санкций предприниматель объяснил желанием Конгресса осуществить «месть».

Дерипаска также выразил мнение, что законодательный орган США не сможет повлиять на российскую политику с помощью санкций в отношении российских компаний.