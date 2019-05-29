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Армия Хафтара передала Египту одного из наиболее разыскиваемых террористов

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Армия Хафтара передала Египту одного из наиболее разыскиваемых террористов

Каир, 29 мая. Один из наиболее разыскиваемых в Египте террористов Хишам Ашмауи был передан Каиру Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает телеканал Аl-Arabiya.

Выдача опасного террориста прошла во время необъявленного визита шефа Управления общей разведки Египта Аббаса Камеля в Ливию. Там он провел встречу с Хафтаром в ставке главного командования ливийской армии в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази. В рамках совместных усилий по борьбе с терроризмом в Северной Африке, ЛНА передала террориста в руки египтян. Вместе с ним был также выдан еще один главарь боевиков, экстремист египетского происхождения Сафуат Зейдан.

Оба террориста были взяты в плен силами Хафтара в октябре прошлого года в городе Дерна, расположенном на побережье Средиземного моря во время операции против укрепившихся там боевиков. Каир на протяжении полугода добивался их выдачи для проведения суда на родине. Так, Ашмауи обвиняют в серии крупных нападений и диверсий на территории Египта.

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Автор: Антон Зарубин
Источник: ТАСС
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