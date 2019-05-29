Президент Грузии не видит препятствий на пути в ЕС

Тбилиси, 29 мая. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна движется к евроинтеграции, в этом ей ничего не помешает.

«На пути к Евросоюзу нас ничего не приостановит, поэтому нам нужно много путей, которые так же привлечет больше Европы в Грузию и покажет, что такое Грузия», — цитирует Зурабишвили РИА Новости.

По ее словам, «культурные маршруты» могут стать инструментом, при помощи которого европейцам можно показать Грузию. Зурабишвили пообещала, что Грузия никогда не будет закрытой страной.

Власти Грузии определили ранее своим внешнеполитическим приоритетом членство в НАТО и Евросоюзе. Соглашение об ассоциации с ЕС было подписано в 2014 году.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание на то, что на сегодняшний день главная цель НАТО — сдержать Россию и Китай. Чтобы решить эту задачу, Альянс использует Украину и Грузию, государства, которые наиболее негативно настроены по отношению к РФ. Это создаст, по мнению Вашингтона, дополнительные ложности для Москвы.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». В 2008 году на саммите военно-политического блока в Бухаресте было подтверждено, что Грузия со временем может стать членом НАТО при условии соответствия ее стандартам. В конце марта генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла больших успехов на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно в итоге войдет в состав НАТО.