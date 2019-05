Папа Римский назвал строительство стены на границе с Мексикой «величайшей жестокостью»

Ватикан, 29 мая. Папа Римский Франциск осудил идею строительства стены на границе с Мексикой.

Понтифик рассказал журналистам, что лично сказал президенту США Дональду Трампу об ошибочности этой идеи. Папа Римский напомнил, что строительство Берлинской стены принесло людям «столько головных болей и столько страданий».

«Отделять детей от родителей — против естественных прав. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей», — заявил понтифик.

Он подчеркнул, что сказал бы тоже самое американскому лидеру, если бы Трамп сидел напротив него.

«Кто строит стены, в конечном итоге оказывается узником стен, которые строит», — отметил понтифик в интервью телеканалу Televisa.

Напомним, что Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой во время своей предвыборной кампании. Американский президент считает, что стена остановит поток мигрантов. Конгресс отказался выделять денежные средства на ее строительство, однако Трампу удалось получить деньги из бюджета министерства обороны, сообщает «Газета.ru».

Так, оборонное ведомство США заключило контракт на сумму 789 млн долларов с компанией SLSCO Ltd. Она построит заграждения в городе Санта-Тереза в штате Нью-Мексико. Кроме того, Пентагон подписал соглашение с компанией Barnard Construction Co. Inc на сумму 187 млн долларов. Она возведет стену в городе Юма, в Аризоне.

Политолог Константин Блохин считает, что Трамп не боится резких выпадов в свой адрес из-за строительства стены, поскольку противоречия в этом вопросе не смогут разрушить его политическую карьеру.

«Трамп уже привык к резким выпадам демократов, он непреклонен, его поддерживают республиканцы», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его мнению, все действия американского лидера по реализации этого проекта направлены на грядущую президентскую гонку 2020 года.